தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்; 5வது கட்ட வாக்கு பதிவு தொடங்கியது + "||" + Uttar Pradesh Assembly elections; The 5th phase of voter registration has begun

உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்; 5வது கட்ட வாக்கு பதிவு தொடங்கியது