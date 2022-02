மாநில செய்திகள்

உக்ரைனில் உள்ள 5 ஆயிரம் தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை தேவை; ஓ. பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை + "||" + Action needed to rescue 5,000 Tamils in Ukraine; Oh. Panneerselvam demand

உக்ரைனில் உள்ள 5 ஆயிரம் தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை தேவை; ஓ. பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை