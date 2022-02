உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரஷ்யாவில் போராடிய பெண்ணை தாக்கிய காவல்துறை...! + "||" + Police attack a woman who fought in Russia to protest the Russian invasion of Ukraine ...!

உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரஷ்யாவில் போராடிய பெண்ணை தாக்கிய காவல்துறை...!