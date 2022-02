கிரிக்கெட்

என்னை நம்பிய ரோகித் சர்மாவுக்கு நன்றி: ஜடேஜா நெகிழ்ச்சி + "||" + Thanks to Rohit Sharma for trusting me: Jadeja

என்னை நம்பிய ரோகித் சர்மாவுக்கு நன்றி: ஜடேஜா நெகிழ்ச்சி