உலக செய்திகள்

உச்சகட்ட போர் பதற்றம்: உக்ரைனில் இருந்து இதுவரை 3,68,000 பேருக்கு மேல் வெளியேற்றம்...!! + "||" + More Than 368,000 People Flee Ukraine After Russian Invasion: UN

உச்சகட்ட போர் பதற்றம்: உக்ரைனில் இருந்து இதுவரை 3,68,000 பேருக்கு மேல் வெளியேற்றம்...!!