உலக செய்திகள்

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் சிறப்பு கூட்டம்: உக்ரைன் - ரஷியாவுடன் சமரச பேச்சுவார்த்தை அறிவிப்பை வரவேற்கிறோம் - இந்தியா + "||" + We welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border India's Permanent Rep to UN, TS Tirumurti, at UNSC meeting on Ukraine

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் சிறப்பு கூட்டம்: உக்ரைன் - ரஷியாவுடன் சமரச பேச்சுவார்த்தை அறிவிப்பை வரவேற்கிறோம் - இந்தியா