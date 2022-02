உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் உயிரிழந்த பின்னும் 28 முறை உடலில் கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + 28 times confirmed coronavirus infection in the body after death in Ukraine

உக்ரைனில் உயிரிழந்த பின்னும் 28 முறை உடலில் கொரோனா தொற்று உறுதி