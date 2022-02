உலக செய்திகள்

ரஷியாவுடன் போர்:உக்ரைன் பெண்கள்,பொதுமக்களுக்கு பெட்ரோல் எறிகுண்டுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி + "||" + 5th day war; Women and civilians in Ukraine to practice war tactics to oppose Russian forces ...

ரஷியாவுடன் போர்:உக்ரைன் பெண்கள்,பொதுமக்களுக்கு பெட்ரோல் எறிகுண்டுகள் தயாரிக்கும் பயிற்சி