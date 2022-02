உலக செய்திகள்

ரஷியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை: பெலாரஸ் சென்றடைந்தது உக்ரைன் குழு..! + "||" + ukrainian delegation for talks with russia arrives in belarus

ரஷியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை: பெலாரஸ் சென்றடைந்தது உக்ரைன் குழு..!