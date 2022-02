மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தை விட்டு வெளிநாட்டு மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்கள் செல்வது ஏன்? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + Why do students leave Tamil Nadu for foreign medical colleges? - Interview with Minister Ma. Subramanian

தமிழகத்தை விட்டு வெளிநாட்டு மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்கள் செல்வது ஏன்? - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி