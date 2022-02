மாநில செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு மார்ச் மாதம் 11-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் + "||" + Former minister Jayakumar will be remanded in judicial custody till March 11

முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு மார்ச் மாதம் 11-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல்