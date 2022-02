மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. பெற்ற வெற்றி மயாஜால வெற்றி; உண்மையான வெற்றி அல்ல - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + DMK The success achieved is the magical success; Not a real hit - Edappadi Palanisamy accusation

