உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்கும் நேட்டோவின் முடிவு மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்: ரஷியா கடும் எச்சரிக்கை + "||" + Kremlin on arms supplies to Ukraine says- EU is acting in hostile fashion towards us, adds, "Weapons' supplies to Ukraine are dangerous and destabilizing": Reuters

உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்கும் நேட்டோவின் முடிவு மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்: ரஷியா கடும் எச்சரிக்கை