மாநில செய்திகள்

உயர்ந்த பொறுப்புகளுக்கு சென்றாலும், உங்களில் ஒருவன்தான் நான்; முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + I am one of you, despite the high responsibilities

உயர்ந்த பொறுப்புகளுக்கு சென்றாலும், உங்களில் ஒருவன்தான் நான்; முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்