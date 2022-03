உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு வந்த சோதனை... 40 மைல் தொலைவுக்கு ராணுவ படைகளை அடுக்கிய ரஷியா + "||" + The test came to Ukraine ... Russia deployed troops 40 miles away

உக்ரைனுக்கு வந்த சோதனை... 40 மைல் தொலைவுக்கு ராணுவ படைகளை அடுக்கிய ரஷியா