உலக செய்திகள்

போரில் களமிறங்கிய உக்ரைன் இளம்பெண்... ரஷிய பீரங்கி மீது பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீச்சு + "||" + Ukrainian teenager on the battlefield ... petrol bomb on Russian artillery

போரில் களமிறங்கிய உக்ரைன் இளம்பெண்... ரஷிய பீரங்கி மீது பெட்ரோல் வெடிகுண்டு வீச்சு