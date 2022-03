உலக செய்திகள்

உக்ரைனின் மரியபோல் நகரில் ரஷ்யா - உக்ரைன் படைகள் இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை...! + "||" + Gunfight Between the forces of Russia - Ukraine in the city of Mariapol

