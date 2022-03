உலக செய்திகள்

உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் போர் தொடரும் - ரஷிய பாதுகாப்பு மந்திரி தகவல் + "||" + Russia will continue the offensive in Ukraine until its "goals are achieved", Defence Minister Sergei Shoigu said Tuesday, almost a week into Moscow's invasion

