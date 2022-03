உலக செய்திகள்

ஐரோப்பிய யூனியனில் உறுப்பினர் ஆவதற்கான உக்ரைன் விண்ணப்பம் மீது இன்று வாக்கெடுப்பு + "||" + Ukraine Likely To Get Membership Of European Union Today; Application Under Review

ஐரோப்பிய யூனியனில் உறுப்பினர் ஆவதற்கான உக்ரைன் விண்ணப்பம் மீது இன்று வாக்கெடுப்பு