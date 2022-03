மோடியுடன் தொலைபேசில் பேசிய ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர்: உக்ரைனில் இறந்த மாணவருக்கு இரங்கல்

லண்டன்,

கர்நாடக மாநிலம் ஹாவேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நவீன் சேகரப்பா. இவர் கார்கீவ் தேசிய மெடிக்கல் யுனிவர்சிட்டியில் இறுதி ஆண்டு மருத்துவ படிப்பு படித்து வந்தார். உக்ரைன் மீது ரஷியா தாக்குதல் நடத்திவரும் நிலையில், உணவு மற்றும் கைச்செலவுக்கு பணம் எடுக்க வெளியில் சென்றுள்ளார்.

அப்போது ரஷிய படையினர் ஏவிய ராக்கெட் குண்டு அந்த பகுதியில் விழுந்து வெடிக்க நவீன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். உக்ரைன் -ரஷிய போருக்கு இடையே தவித்துவரும் மாணவர்களில் ஒருவர் முதன்முறையாக உயிரிழந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் சார்லஸ் மைக்கேல் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு, உக்ரைனின் கார்கிவ் நகரில் இந்திய மாணவர் இறந்ததற்கு இரங்கல் தெரிவித்தார். உக்ரைனில் இருந்து இந்திய குடிமக்களை வெளியேற்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் முழு மனதுடன் உதவுகின்றன என்று கூறிய மைக்கேல், சர்வதேச சட்டத்தை பாதுகாப்பதில் உலகம் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

மேலும், அப்பாவி பொதுமக்களுக்கு எதிராக ரஷியாவின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்களால் இன்று கார்கீவில் ஒரு இந்திய மாணவர் உயிரிழந்ததற்கு இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு எனது இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" தனது டுவிட்டரிலும் வருத்தம் தெரிவித்தார்.

I expressed my condolences to @PMOIndia for the loss of life of an Indian student in #Kharkiv today due to indiscriminate Russian attacks against innocent civilians.



European countries 🇵🇱🇭🇺🇸🇰🇲🇩🇺🇦🇪🇺are wholeheartedly helping Indian citizens to evacuate from #Ukrainepic.twitter.com/VzG3OX3o47