உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் 'ஆப்பிள்’ நிறுவன பொருட்கள் விற்பனை நிறுத்தம் + "||" + Apple says it "paused" all product sales in Russia

ரஷியாவில் 'ஆப்பிள்’ நிறுவன பொருட்கள் விற்பனை நிறுத்தம்