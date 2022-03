உலக செய்திகள்

புதின் தவறாக நினைத்துவிட்டார்... நாங்கள் தயார் - ஜோ பைடன் அதிரடி பேச்சு + "||" + Biden on West's Ukraine response: 'Putin was wrong. We were ready'

புதின் தவறாக நினைத்துவிட்டார்... நாங்கள் தயார் - ஜோ பைடன் அதிரடி பேச்சு