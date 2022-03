உலக செய்திகள்

உக்ரைனுடன் இன்றிரவு 2-ம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் - ரஷியா அறிவிப்பு + "||" + The Kremlin says a Russian delegation is ready to continue peace talks with Ukraine as Moscow's invasion of the pro-Western country enters its seventh day

