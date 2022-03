தேசிய செய்திகள்

ருமேனியாவிலிருந்து 200 இந்தியர்களுடன் விமானப்படை விமானம் புறப்பட்டது

First IAF's C-17 aircraft to return from Romania tonight with around 200 Indian citizens returning from Ukraine at 11 pm tonight

