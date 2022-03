உலக செய்திகள்

கார்கிவில் இருந்து நடந்தாவது வெளியேறி விடுங்கள் - இந்திய தூதரகம் மீண்டும் அறிவுறுத்தல் + "||" + Get out of what happened in Kharkiv - Indian Embassy re-instructed

கார்கிவில் இருந்து நடந்தாவது வெளியேறி விடுங்கள் - இந்திய தூதரகம் மீண்டும் அறிவுறுத்தல்