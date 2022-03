தேசிய செய்திகள்

இமாச்சலப்பிரதேச மாணவர்கள் யாரும் கீவ்வில் இல்லை - முதல்-மந்திரி ஜெய்ராம் தாக்கூர் + "||" + No student from the state is stranded in Kyiv anymore: Himachal Pradesh CM Jairam Thakur

இமாச்சலப்பிரதேச மாணவர்கள் யாரும் கீவ்வில் இல்லை - முதல்-மந்திரி ஜெய்ராம் தாக்கூர்