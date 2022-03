மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் நம் இலக்கு வெகு தொலைவில் இல்லை; மு.க ஸ்டாலின் டுவிட் + "||" + It is the responsibility of the Indian Government to safeguard the life of every Indian passport holder.

நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் நம் இலக்கு வெகு தொலைவில் இல்லை; மு.க ஸ்டாலின் டுவிட்