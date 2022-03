தேசிய செய்திகள்

பொருளாதார தடைகள் எஸ்400 ஆயுதத்தை இந்தியாவுக்கு வழங்குவதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது - ரஷியா + "||" + Western sanctions will not impact supply of S-400 missile systems to India: Russia

