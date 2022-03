தேசிய செய்திகள்

வகுப்பறையில் கிரிக்கெட் விளையாடிய போது மோதல் - சக மாணவர்கள் தாக்கியதில் 10-ம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழப்பு + "||" + 15 year old student dies in classroom after fight with classmates in Hyderabad

வகுப்பறையில் கிரிக்கெட் விளையாடிய போது மோதல் - சக மாணவர்கள் தாக்கியதில் 10-ம் வகுப்பு மாணவன் உயிரிழப்பு