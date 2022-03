தேசிய செய்திகள்

உ.பி.யில் 80% இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிப்போம் - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் + "||" + We will win over 80% seats. Vote for development & security, vote for BJP: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath

உ.பி.யில் 80% இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிப்போம் - முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத்