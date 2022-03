மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல் நிலையம், மின்சார வாகனங்களுக்கான சார்ஜிங் நிலையங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு கட்டுப்பாடு விதிப்பு + "||" + Government of Tamil Nadu imposes restrictions on setting up petrol stations and charging stations for electric vehicles

பெட்ரோல் நிலையம், மின்சார வாகனங்களுக்கான சார்ஜிங் நிலையங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு கட்டுப்பாடு விதிப்பு