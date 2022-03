உலக செய்திகள்

உக்ரைனுக்கு எதிரான போர்: இந்தியா யாருக்கு ஆதரவு..? ரஷிய ராக்கெட்டில் இந்திய கொடி + "||" + Russia removes US, UK, Japan flags from rocket carrying OneWeb satellites but keeps Indian flag, puts conditions for the launch

உக்ரைனுக்கு எதிரான போர்: இந்தியா யாருக்கு ஆதரவு..? ரஷிய ராக்கெட்டில் இந்திய கொடி