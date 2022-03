தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் 6ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!! + "||" + Polling officials seal Electronic Voting Machines (EVM) & VVPATs, post the conclusion of the 6th phase of UP elections.

உத்தரபிரதேசத்தில் 6ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவு!!