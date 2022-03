மாநில செய்திகள்

தமிழர்களை மீட்க தனி கவனம் செலுத்திடுக - வெளியுறவுத்துறை மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + special attention to rescuing Tamils MK Stalin's letter to the Foreign Minister

தமிழர்களை மீட்க தனி கவனம் செலுத்திடுக - வெளியுறவுத்துறை மந்திரிக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்