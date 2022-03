தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் கீவ் நகரில் இந்திய மாணவர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு? + "||" + I received info today that a student coming from Kyiv got shot and was taken back midway VK Singh, in Poland

உக்ரைனில் கீவ் நகரில் இந்திய மாணவர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு?