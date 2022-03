மாநில செய்திகள்

மாநகராட்சி மேயர், நகராட்சி - பேரூராட்சி தலைவர் தேர்தல் துவங்கியது + "||" + Election of Mayor of the Corporation, Chairman of the Municipality - Mayor has begun

