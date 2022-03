மாநில செய்திகள்

ரஷிய தாக்கிய சப்ரோசியா அணுமின் நிலையம் பாதுகாப்பாக உள்ளது - உக்ரைன் தகவல் + "||" + Ukraine emergency services say they have extinguished a fire at Europe's largest nuclear power plant

ரஷிய தாக்கிய சப்ரோசியா அணுமின் நிலையம் பாதுகாப்பாக உள்ளது - உக்ரைன் தகவல்