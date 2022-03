மாநில செய்திகள்

கூட்டணி கோட்பாட்டை திமுக தலைமை பாதுகாக்கும் என நம்புகிறோம் - கே.பாலகிருஷ்ணன் + "||" + We hope the DMK leadership will defend the alliance principle - K. Balakrishnan

கூட்டணி கோட்பாட்டை திமுக தலைமை பாதுகாக்கும் என நம்புகிறோம் - கே.பாலகிருஷ்ணன்