உலக செய்திகள்

ஆபரேசன் கங்கா திட்டத்தின் கீழ் கர்ப்பிணி மனைவி மீட்பு; குழந்தைக்கு கங்கா என பெயர் சூட்ட கணவர் முடிவு + "||" + Pregnant wife rescued under Operation Ganga; The husband decided to name the baby Ganga

ஆபரேசன் கங்கா திட்டத்தின் கீழ் கர்ப்பிணி மனைவி மீட்பு; குழந்தைக்கு கங்கா என பெயர் சூட்ட கணவர் முடிவு