உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் ஷியா பிரிவு மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு; பலி எண்ணிக்கை 56 ஆக உயர்வு + "||" + Shia mosque bombing in Pakistan; The death toll rose to 56

பாகிஸ்தானில் ஷியா பிரிவு மசூதியில் குண்டுவெடிப்பு; பலி எண்ணிக்கை 56 ஆக உயர்வு