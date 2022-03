தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது சாலையோர டீக்கடைக்கு சென்று டீ குடித்த பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi enjoys chai at a tea stall during his roadshow in his parliamentary constituency Varanasi

தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது சாலையோர டீக்கடைக்கு சென்று டீ குடித்த பிரதமர் மோடி