உலக செய்திகள்

உக்ரைன் நகரங்கள் மீது எங்கள் படைகள் குண்டு வீசவில்லை - ரஷிய அதிபர் புதின் + "||" + Putin says his forces are NOT bombing Ukrainian cities

உக்ரைன் நகரங்கள் மீது எங்கள் படைகள் குண்டு வீசவில்லை - ரஷிய அதிபர் புதின்