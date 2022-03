கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட்: 450 ரன்களை கடந்த இந்திய அணி + "||" + Test against Sri Lanka: The last Indian team to score 400 runs

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட்: 450 ரன்களை கடந்த இந்திய அணி