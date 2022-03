தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய மருத்துவ மாணவர்கள் இனி இந்தியாவில் படிக்கலாம் - மத்திய அரசு + "||" + Can medical students back from Ukraine finish their course in India

