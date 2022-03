கிரிக்கெட்

முதல் டெஸ்ட் 2வது நாள் ஆட்டம் நிறைவு; இலங்கை 108/4 (43 ஓவர்கள்) + "||" + Day 2 of the first Test is over; Sri Lanka 108/4 (43 overs)

