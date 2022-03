தேசிய செய்திகள்

4 மாநிலங்களில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம்; ஜே.பி. நட்டா நம்பிக்கை + "||" + We will rule again in 4 states; J.P. Natta hopes

4 மாநிலங்களில் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்போம்; ஜே.பி. நட்டா நம்பிக்கை