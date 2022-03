உலக செய்திகள்

11-வது நாளாக நீடிக்கும் போர்: ஜோ பைடன் உடன் உக்ரைன் அதிபர் பேச்சு + "||" + In phone call with Biden, Zelensky discusses security, financial support for Ukraine

11-வது நாளாக நீடிக்கும் போர்: ஜோ பைடன் உடன் உக்ரைன் அதிபர் பேச்சு