தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் : ராணுவ முகாமில் சக ஊழியர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் 5 வீரர்கள் உயிரிழப்பு + "||" + 5 troops were injured today due to fratricide committed by Ct Satteppa SK at HQ 144 Bn Khasa, Amritsar.

