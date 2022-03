மாநில செய்திகள்

உக்ரைனில் இருந்து 852 மாணவர்கள் தமிழகம் திரும்பினர் + "||" + 852 students from Ukraine returned to Tamil Nadu on the arrangement of the Tamil Nadu government

