உலக செய்திகள்

எலான் மஸ்க்கிற்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் - உக்ரைன் அதிபர் உருக்கம்!! + "||" + Elon Musk's Starlink internet now in Ukraine -Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy thanked him

எலான் மஸ்க்கிற்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன் - உக்ரைன் அதிபர் உருக்கம்!!